CRLV: DOCUMENTO DO CARRO PASSA A SER DIGITAL EM SERGIPE

26/11/18 - 09:34:35

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), lançou em em agosto deste ano, a versão digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVe), documento de porte obrigatório dos veículos. O CRLVe traz todas as informações do documento impresso, além de um QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma abordagem de trânsito, assim como a Carteira Nacional de Habitação eletrônica (CNHe), disponível em todo o país, de acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública que desenvolveu o sistema gratuito, através de aplicativo disponível nas lojas oficiais da Apple e do Google (para aparelhos Android.

Apenas quatro estados já oferecem o CRLV digital, o primeiro a adotar a medida foi o Distrito Federal, em seguida Ceará, Goiás e Rondônia. Em Sergipe, a equipe técnica está trabalhando para disponibilizar o aplicativo, de acordo com informação passada pela assessoria do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe.

Até 31 de dezembro deste ano, todos os Detrans deverão adotar a tecnologia, conforme determinação da Resolução Nº 720/2017 do Contran. Também será possível baixar o arquivo em formato PDF, com assinatura digital, para ser utilizado em alguma necessidade onde se exija um documento autenticado.

CRLV Digital, como obter

Para ter o CRLV Digital, o proprietário do veículo tem que ter pago o licenciamento do veículo de 2018 e o Detran de registro do automóvel tem que já ter aderido à tecnologia. O acesso ao CRLV Digital é possível adicionando o documento após o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível na App Store e Google Play.

Quem já instalou o aplicativo CNH Digital não precisa realizar o download da Carteira Digital de Trânsito. O aplicativo será atualizado de forma automática para a CDT, desde que a opção de atualização automática para APPs esteja acionada no dispositivo móvel.

Quem já possui a CNH Digital, basta atualizar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, caso a opção de atualização automática não esteja acionada no dispositivo. Depois, o usuário deverá adicionar o CRLV Digital, informando o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

Os que ainda não possuem a CNH Digital devem realizar o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito já disponível na APP Store e Google Play e efetuar o cadastro de usuário no próprio aplicativo. Depois, é só adicionar o CRLV Digital e informar os mesmos dados mencionados anteriormente.

Por Luciana Botto- Rede Alese com informações do Ministério das Cidades

Foto: Divulgação/internet