Deputada pede a ministro sinalização para trecho de acesso a Campo do Brito

26/11/18 - 11:17:26

Parlamentar entregou pessoalmente ofício a Valter Casimiro durante evento em Areia Branca

O ministro dos Transportes Valter Casimiro recebeu das mãos da deputada estadual Maria Mendonça, ofício através do qual a parlamentar solicita a implantação de uma sinalização semafórica na BR 235, especificamente no trecho de acesso ao município de Campo do Brito.

No documento, entregue na última sexta-feira,a parlamentar relata os constantes acidentes ocorridos na Rodovia João Paulo II, situada na SE 170, deixando muitos cidadãos com sequelas graves e tantos outros mortos. “Não há sinalização e nem acostamento, mesmo sendo uma importante via de acesso e com grande fluxo em virtude do escoamento da produção entre várias regiões”, apontou Maria.

A deputada explicou que o seu pleito não atende apenas a Itabaiana e Campo do Brito, mas a todos os sergipanos que transitam por esse trecho e que enfrentam sérias dificuldades há anos. “O ministro foi muito receptivo e me disse que, apesar do tempo está escasso, por estar em final de mandato presidencial, garantiu que daria uma atenção especial na expectativa de que essa demanda seja atendida, antes do final da gestão”, afirmou Maria.

Fonte e foto assessoria