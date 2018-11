ETAPA ARACAJU DO CIRCUITO SEST SENAT PROMOVE INTEGRAÇÃO

26/11/18 - 05:25:04

A etapa Aracaju do Circuito Sest Senat de Corrida e Caminhada levou milhares de atletas profissionais e amadores para a arena montada na Orla da Atalaia, zona sul da capital sergipana, neste sábado (24). O evento, que completa 25 anos, contou com a participação em massa do setor de transporte. Antes da largada, um aulão de ritmos aqueceu os participantes que chegaram à pista com gás total nas provas de 5 km e 10 km e caminhada de 2 km.

O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros de Alagoas e Sergipe (Fetralse), Alberto Almeida, valorizou a iniciativa do Sest Senat que, conforme destacou, tem impacto direto no desempenho dos trabalhadores do transporte. “O colaborador passa o ano em movimento se preparando para o Circuito, o que é muito bom para sua saúde e também para a sua família que vem junto se exercitar”, disse Alberto que também preside o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Grande Aracaju (Setransp).

Cerca de 80% dos mais de três mil inscritos na etapa Aracaju são trabalhadores do transporte. A analista Claudia Maria Freitas, por exemplo, começou a prática da corrida de rua para participar do Circuito Sest Senat. Este ano, ela encarou 5km ao lado do marido, Sérgio Melo, que também trabalha em uma empresa do sistema de transporte da Grande Aracaju. “Esse é o segundo ano que participo. Eu era uma sedentária e hoje, junto com o Sest Senat, tenho mais vitalidade”, afirmou.

A diretora do Sest Senat em Sergipe, Danielle Queiroz, enalteceu o compromisso do setor em incentivar a prática de exercícios físicos entre os trabalhadores do transporte, fundamental para o bem-estar físico e mental. “Cuidar da saúde do trabalhador do transporte é a nossa missão, por isso, desenvolvemos ações o ano inteiro nas mais diversas especialidades”, pontuou ao ressaltar que das 150 unidades espalhadas pelo Brasil, a sergipana está entre as 15 que mais realizam atendimentos. “Isso significa que nosso trabalhador tem o Sest Senat como um lugar onde ele vai encontrar saúde, educação, lazer e qualidade de vida”, completou.

Vencedores

No pódio ou fora dele, o alto nível de organização desta edição da prova foi unanimidade entre os corredores. Vencedor na categoria 10 km comunidade masculino, Rafael Moraes, reconheceu que a estrutura e as condições da prova foram suas aliadas. “A localização e o horário foram excelentes. Eu me preparei para correr os 5 km, mas decidi mudar na reta final. Foi na fé e com treinos. Mais uma vitória, graças a Deus”, comemorou.

Quem também cruzou a faixa de chegada empolgada foi a corredora Adriana Lopes, primeiro lugar na categoria 10 km comunidade feminino. “Uma estrutura impecável para uma prova voltada à questão da saúde de todos. É muito bom ver que cada vez mais pessoas estão se interessando pela corrida”, comentou a atleta.

Superação

Aos 84 anos, o aposentado Francisco Juraci completou o percurso da caminhada com energia e falou orgulhoso da satisfação de poder cruzar a linha de chegada. “Ainda consegui dar uma corridinha. A prova foi muito boa e todo ano eu participo porque é bom demais, podia ser todo dia”, disse.

Superação também para os vencedores de um projeto desenvolvido este ano no Sest Senat Aracaju que ajudou trabalhadores do transporte a abandonarem o sedentarismo. Ao longo de dois meses, cinco equipes encararam uma reeducação alimentar sob a supervisão da nutricionista Erika Cordeiro. Segundo ela, dessa forma é possível “prevenir diversas patologias como o colesterol, diabetes, o infarto, reduzindo as chances de que o colaborador precise ser afastado da empresa por problemas de saúde”.

A equipe vencedora conseguiu eliminar 42 quilos, 17 deles pelo despachante André Lucas da Silva que chegou ao consultório com o Triglicerídeos na casa dos 1600, mas conseguiu baixar para 200. “Foi uma experiência muito boa porque minha saúde melhorou bastante. Agora é manter o foco e seguir nessa luta”, salientou o colaborador que junto com os demais colegas de equipe ganhou uma bicicleta.

Um sorteio com bicicletas, eletrodomésticos e outros brindes de parceiros encerrou o Circuito SEST SENAT de Caminhada e Corrida de Rua 2018 na capital sergipana ao som de um aulão de zumba.

Os resultados serão disponibilizados neste link.

Fonte e foto assessoria