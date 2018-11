Frei Paulo: ônibus escolar é usado para levar pacientes ao HU em Aracaju

26/11/18 - 16:32:02

O ônibus escolar que deveria estar sendo usado para ao transporte de estudantes no município de Frei Paulo, está sendo usado para outras funções.

Na manhã desta segunda-feira (26) o radialista Alex Carvalho, flagrou um ônibus do município transportando pessoas para o Hospital Universitário de Aracaju, onde teriam consultas agendadas para hoje.

Uma mulher que veio no ônibus para o HU, chegou a comentar com o radialista que “esse é o prefeito. Esse que é o cara”, diz a moradora do município.