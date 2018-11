Jovem sergipano vivencia rotina de Senador em Brasília

27 estudantes, um representante por unidade da federação, tiveram a oportunidade de conhecer de perto a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo no Brasil. Eles foram selecionados pelo programa Jovem Senador, que realizou na semana passada sua 11ª edição. O programa escolhe por meio de concurso de redação, estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal para vivenciar, durante quatro dias, o trabalho dos senadores. Esta edição marcou um recorde: foram 190 mil redações. O tema foi os 30 anos da Constituição.

A legislatura dos jovens teve início com a posse e a eleição da Mesa Diretora, na terça-feira, 20. Após “tomarem posse” como “jovens senadores”, os estudantes selecionados participaram de comissões e apresentaram, discutiram e votaram propostas. Os trabalhos foram encerrados na sexta-feira, 23, com a aprovação, em Plenário, de três sugestões legislativas, identificadas como projetos de lei do Senado Jovem (PJSs). Os textos serão analisados pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e, se aprovados, tramitarão como projetos de lei no Senado (PLSs).

O Jovem Senador por Sergipe, Wagner dos Santos Almeida, de 18 anos, ficou em 1º lugar com a redação “Qual o caminho para o “Ordem e Progresso”?”, sob orientação da professora Sandra Correira de Santana. O estudante do Colégio Estadual Tobias Barreto foi eleito vice-presidente da Mesa Diretora, e vivenciou de perto o trabalho dos parlamentares. “Aprofundei o conhecimento que tinha da nossa Constituição Cidadã, viajei e conheci ainda mais Brasília, com direito a vários pontos fascinantes como o Itamaraty, o STF e a Catedral de Brasília. Além disso, tiveram os eventos, o aprimoramento tanto da minha análise crítica, quanto do processo legislativo, e, principalmente, o contato com jovens de outros estados. Essas pessoas possuem as mais diferentes concepções de mundo e são engajadas em diferentes projetos, obtive lições valiosas da troca de experiências com elas”, destacou.

Para Sandra, professora do Jovem Senador, despertar “o interesse pelo futuro do nosso Brasil e como eles podem contribuir tendo consciência do seu papel cidadão” é a maior contribuição do Projeto Jovem Senador à juventude. E deixa um recado para seus alunos: “Aproveitem a oportunidade para mudar o nosso país, está em nossas mãos, está em suas mãos, faça algo”.

Renovação Política

O senador eleito por Sergipe, Delegado Alessandro Vieira avalia o programa Jovem Senador como fundamental para a educação e para a renovação política brasileira. “Aproximar os jovens do espaço onde são tomadas as decisões mais relevantes do Brasil é essencial para estimular a renovação de nomes e práticas. Ao mesmo tempo, se valoriza a educação como ferramenta de mudança. Estão de parabéns os participantes, em especial o Wagner, representando Sergipe”.

Wagner dos Santos afirmou ser eleitor do Delegado Alessandro, e já acompanha seu trabalho há algum tempo. “Na minha visão, o Delegado Alessandro é um exemplo de agente contra a corrupção. Pelo que eu vi, o futuro senador tem uma bagagem muito boa. Agora aguardo ele ser tão bom Senador quanto Delegado, se sim, Sergipe estará bem representada, com toda a certeza”.

O programa Jovem Senador conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal.

Foto Jefferson Rudy/Agência Senado