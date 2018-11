MILTON: LANÇAREMOS CANDIDATO A PREFEITO DE ARACAJU

26/11/18 - 08:11:57

A presença firme, equilibrada e coerente do advogado e empresário Milton Andrade [filiado ao PMN] durante a realização do período eleitoral rendeu elogios e surpreendeu a classe política sergipana. E, apesar da pequena votação (35.111 votos/3,56% dos válidos) o nome dele é tido como importante durante as discussões de nomes para o processo sucessório em Aracaju que se realizará em 2022.

Logo após a derrota, Milton não se acomodou. Entretanto, tem realizado inúmeros encontros e conversações. Dentre estes, destaca-se os encontros com a vereadora Emília Correia e a delegada Daniele Garcia. Por sinal, a vereadora Emília Correia (Patriotas) obteve 52.921 (5,30% dos válidos) na disputa à Câmara dos Deputados. Não conseguindo a eleição devido a legenda partidária.

Na manhã desta segunda-feira, 26, durante entrevista ao jornal da Xodó, apresentado pelos radialistas Carlos Ferreira e Eduardo Carvalho, Milton que já foi secretário-adjunto da Secretaria da Juventude e Esporte da Prefeitura de Aracaju revelou que do trio denominado por ele de “Liga da Justiça” (composto por ele, Emília e Daniele) sairá o nome escolhido para disputar a eleição municipal de prefeito na capital sergipana.

“Lançaremos candidato a prefeito de Aracaju”, frisou. Questionado sobre o futuro do PMN que não atingiu a cláusula de barreira, Milton destacou que não está definido o futuro político da agremiação, seja através de fusão ou de sua saída para outro partido.

Por Elder Santos

Com informação do Jornal da Xodó