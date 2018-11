Lucas Aribé prestigia assinatura de Termo do Internamento Pediátrico da Oncologia ‘Tia Ruth’

26/11/18 - 10:15:58

Na manhã dessa sexta-feira, 23, o vereador Lucas Aribé (PSB) participou da assinatura do Termo de Execução das obras das novas instalações do Internamento Pediátrico da Oncologia ´Tia Ruth´ do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil. O espaço é exclusivo e humanizado para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer e estão sendo utilizados recursos da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia (Avosos), no total de R$ 49.336,13 para a reforma, além da doação de parte da mobília do internamento.

A escolha do nome de Maria Ruth Wynne Cardoso para a Ala é um reconhecimento ao trabalho da presidente de Honra da Avosos, que há 37 anos iniciou em sua residência os primeiros passos no apoio ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

O vereador Lucas Aribé parabenizou a Avosos e o HUSE pela parceria que vai beneficiar os pacientes oncológicos. “Considero o dia de hoje como um marco para o nosso Estado e poder acompanhar de perto a assinatura desse Termo, para mim, que sou voluntário da Avosos há 25 anos é gratificante.

Segundo o presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, a notícia foi recebida com gratidão e alegria pelos voluntários, funcionários e parceiros da instituição. “Tudo começou com Tia Ruth. De forma simples, esta dona de casa iniciou uma mudança substancial no acolhimento de crianças e adolescentes com câncer, contribuindo para maior qualidade de vida e melhoria do tratamento desses pacientes em nosso Estado. O tratamento é um dever do Estado, mas o apoio ao tratamento é algo que a Avosos pode contribuir e é para isso que trabalhamos há 31 anos”, informa Wilson Melo.

Para o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, a assinatura do termo estreita de forma muito efetiva a relação da Secretaria de Estado da Saúde com a Avosos, instituição que tem expertise e estrutura no apoio assistencial a crianças e adolescentes com câncer. “A parceria com a Avosos será um ganho de excelência e, quando as obras estiverem concluídas, nossas crianças e adolescentes serão beneficiados com o novo espaço”, pontua o gestor da Saúde.

