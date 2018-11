O Tempo Não Para- Betina fará nova vítima. Depois de Emílio, outra personagem terá seu fim decretado pela vilã

Parece que limite não faz parte do dicionário de Betina (Cleo). Depois de armar para Marocas (Juliana Paiva) e acabar causando a morte de Emílio (João Baldasserini), a vilã fará uma nova vítima em O Tempo Não Para. Ela receberá uma visita inesperada de Agnese (Beatriz Campos) e terá uma séria discussão com sua aliada. Após um empurra-empurra, a governanta dos Sabino Machado baterá com a cabeça na quina da mesa e morrerá.

Fonte/Foto: globo.com