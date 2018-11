OUTUBRO: INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO GEROU 1065 NOVOS EMPREGOS

26/11/18 - 11:04:23

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas (NIE) da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Cadastro Geral de empregados e desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou que houve saldo positivo de 2.440 vagas de emprego com carteira assinada no Estado, em outubro deste ano. O resultado é fruto da diferença entre admissões (8.667) e desligamentos (6.227).

Empregos por setor em outubro/2018

Por outro lado, o destaque da criação de empregos no estado de Sergipe, em outubro deste ano, foi para o setor da Indústria de Transformação com a criação de 1.065 novos empregos. Logo em seguida, o setor agropecuário apontou saldo de 695 postos de trabalho.

Outras atividades que também registraram saldo positivo foi a Construção Civil (+497), os Serviços (+182 empregos formais), a Extrativo Mineral (+42 vagas), o Comércio (+4) e Administração Pública (+1).

Dos oito setores avaliados pelo Boletim no mês analisado, o único que apresentou saldo de demissões maior que o de contratações, foi o Serviços Industriais de Utilidade Pública (-46).

Desempenho dos Municípios em outubro/2018

Dentre os treze municípios sergipanos com mais de 30 mil habitantes, cujos dados são disponibilizados para análise, a cidade de Capela assinalou a maior criação de empregos, em outubro deste ano, com a abertura de 703 postos de trabalho.

NIE/FIES