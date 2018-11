Projeto Fumaça Zero e Amast realizam a 6ª festa de natal para crianças carentes

26/11/18 - 07:45:42

No próximo dia 15 de dezembro, às 14 horas, o Projeto Fumaça Zero, que tem à frente o Cabo Didi, e a Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Santa Tereza (AMAST), que tem como presidente Givaldo Santos, estarão realizando a 6ª Festa de Natal para as crianças carentes da comunidade do Santa Tereza e adjacências, com apresentações, brincadeiras, distribuição de presentes e muito mais.

Quem desejar colaborar para que a festa possa atingir um número cada vez maior de crianças carentes, poderá fazer doações de balas, pipocas e brinquedos em qualquer quantidade, pois qualquer ajuda será muito bem vinda e Deus recompensará a todos indistintamente.

Os locais para doação serão os seguintes: salão do Autran, posto de lavagem do Roquinho ou na Associação de Moradores e Amigos do Santa Tereza (esta no período noturno).

Quem não tiver tempo de levar a doação, pode ligar para o Cabo Didi, através do telefone, 99911-7250, que será providenciado o devido recebimento da doação.

Matéria do blog Espaço Militar