SENAI Sergipe realiza Seminário sobre Educação à Distância

26/11/18 - 11:23:40

A educação à distância é uma modalidade de ensino que vem crescendo, ano após ano, e para desmistificar e debater alguns temas relacionados ao assunto, o SENAI Sergipe promove o IV Seminário de Educação Profissional em EAD (SEMEP EAD). O evento acontecerá entre os dias 27 e 30 de novembro nas unidades de Aracaju e Estância da instituição. Palestras, minicursos, workshops e oficinas fazem parte da programação que é aberta ao público em geral e as inscrições são gratuitas por meio do site https://sites.google.com/view/ivsemep

O tema do evento é “Conectados com futuro: perspectivas e conexões entre a EAD e a indústria mais avançada” e visa a interação entre os estudantes, os instrutores dos cursos do SENAI e a comunidade externa na intenção de apresentar as soluções que essa modalidade de educação apresenta e sua importância para a indústria 4.0.

A demanda por novas tecnologias e inovação é crescente e debater sobre essas temáticas é sempre importante para dirimir quaisquer dúvidas sobre essa modalidade que traz alguns benefícios importantes para o aluno, especialmente na condução dos horários de estudo que é feita pelo próprio estudante. Para quem vive na correria do dia a dia essa é uma característica primordial para a continuidade nos estudos. E se capacitar, nunca é demais.

O IV Seminário de Educação Profissional em EAD terá início no próximo dia 27, às 19 horas, no auditório da unidade CETAF-AJU, localizada próxima ao Terminal DIA, em Aracaju. Para conferir a programação completa e realizar sua inscrição gratuita é só acessar https://sites.google.com/view/ivsemep

Antonio Oviêdo dos Santos