Sergipe sedia Encontro Estadual da 1ª Infância e do Programa Criança Feliz

26/11/18 - 13:21:58

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seidh), realiza nos dias 27 e 28 de novembro o 1º Encontro Estadual da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Programa Criança Feliz. A abertura será nesta terça-feira, a partir das 9 horas, no Hotel Real Classic (Orla da Atalaia). O evento tem como objetivo reunir gestores e técnicos dos municípios para debater a importância do desenvolvimento e fortalecimento de Políticas Públicas para a Primeira Infância no território sergipano.

“Será um evento rico, repleto de debates e posicionamentos sobre a atuação do SUAS em Sergipe. Na ocasião, vamos premiar os cinco municípios que tiveram maior destaque no Criança Feliz e abordar as temáticas de maior dificuldade para garantir o melhor funcionamento do programa”, comentou Catharina Correia, gerente de Proteção Básica da Seidh.

O Encontro contará com a presença de Lizane Marques Lima, consultora do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), de Ely Harasawa, secretária Nacional do Departamento Nacional da Primeira Infância (SPNDH), além de Cleide Rejane Melo, diretora do Departamento de Assistência Social da Seidh, Edsina Izabel Melo, coordenadora Estadual do Programa Criança Feliz, além de representantes do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) e do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas).

Na programação, haverá palestras sobre ‘Atuação na rede socioassistencial para a garantia da integralidade no atendimento no Criança Feliz’, ‘Relação e articulação do Cadastro Único e Programa Criança Feliz com o prontuário do SUAS’, ‘A importância do desenvolvimento infantil e a articulação com os diversos atores no cuidado com a primeira infância’, ‘Estratégias e articulações para estimulação do desenvolvimento de crianças com deficiência’.

Sobre o Programa Criança Feliz

O ano de 2017 foi marcado pela implantação do Programa Criança Feliz. Criado pelo Governo Federal para reforçar o Marco Legal da Primeira Infância, o Criança Feliz foi lançado em Sergipe com o objetivo de incentivar o desenvolvimento integral nessa fase inicial de vida, reduzindo desigualdades através do estímulo às capacidades cognitivas de 7.500 gestantes e crianças beneficiárias do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme critérios objetivos. Em pouco tempo, Sergipe tornou-se referência nacional, sendo o primeiro estado do Brasil a capacitar os supervisores e a iniciar as visitas domiciliares. Dos 75 municípios sergipanos, 67 aderiram ao programa.

Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o programa articula ações das políticas de assistência social, saúde, justiça, educação, cultura e direitos humanos. O programa fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso à renda com inclusão em serviços e programas.

Fonte e foto SEIDH