CIRURGIÃO QUE OPEROU BOLSONARO DARÁ PALESTRA EM ARACAJU

27/11/18 - 10:59:39

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese), em parceria com a clínica do Dr. Roberto Ximenes e a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) – Regional Sergipe convida toda sociedade sergipana para a palestra com o Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior que abordará sobre ‘A importância do Cirurgião Vascular na cirurgia de Emergência’.

A palestra será realizada no próximo dia 13 de dezembro, às 20h, no auditório da Somese. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas e podem ser feitas através dos contatos: (79) 3211- 0719 / 98815-0525.

O médico mineiro e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Dr. Paulo Gonçalves de Oliveira Júnior, é cirurgião vascular da Santa Casa de Juiz de Fora e atuou na equipe médica que operou o candidato e hoje presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) no mês de setembro.

Ascom Somese