ALMEIDA É PROCESSADO POR INAUGURAR CENTRO NEFROLOGIA INACABADO

27/11/18 - 12:52:14

A Justiça de Sergipe acatou parte do pedido do Ministério Público Estadual na Ação Civil Pública, contra o ex-secretário de estado da saúde, Almeida Lima, por improbidade administrativa.

A ação motivada pela inauguração do Centro de Nefrologia de Sergipe, no dia 5 de abril, às vésperas da desincompatibilização do ex-governador Jackson Barreto de Lima, do cargo, para disputar vaga no Senado nas eleições realizadas em outubro.

Somente o ex-secretário de estado da saúde, José Almeida Lima foi declarado réu no processo que tramita na 6ª vara cível do município de Aracaju.

O MPE havia pedido a responsabilização também do ex-governador do estado, Jackson Barreto. Porém, o juiz Francisco Alves Júnior, entendeu que apenas o ex-secretário deve figurar como réu na ação, pois, segundo o magistrado, não há nos autos indícios suficientes para o convencimento da autoria do ex-governador.

O juiz, ao acatar a ação, concedeu prazo de 15 dias para o ex-secretário Almeida Lima contestar as acusações.

Foto: Victor Ribeiro/ASN