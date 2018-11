Assessoria jurídica afirma que os atos do governador foram respeitando a lei

27/11/18 - 11:24:43

Assessoria jurídica do governador reeleito Balivaldo Chagas, emitiu uma nota na manhã desta terça-feira (27), informando que os que atos administrativos do governador foram respeitando a lei.

A nota foi em resposta à ação movida pelo Ministério Público Eleitoral que ajuizou duas ações por supostos abuso de poder na eleições de 2018 em Sergipe.

Veja o que diz a nota na íntegra

Sobre as ações ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da candidatura à reeleição do governador Belivaldo Chagas, e da candidata também eleita a vice-governadora Eliane Aquino, a assessoria juridica da coligação “Pra Sergipe Avançar” informa que todos os prazos legais que permitem a participação do governador Belivaldo Chagas nos atos citados foram obedecidos pelo chefe do executivo estadual.

Mão Amiga – O programa Mão Amiga iniciou suas atividades em 2009, ainda na gestão do ex-governador Marcelo Déda, portanto, não se trata de um programa criado em ano eleitoral para auferir dividendos políticos. O governador Belivaldo Chagas participou das solenidades deste programa em anos anteriores e neste ano (2018) esteve presente em algumas entregas dentro período previsto por Lei, portanto, dentro da legalidade.

Obras – Em relação as obras citadas nas ações, a assessoria juridica informa que foi estritamente respeitado o prazo legal para a participação do governador em atos desta natureza.

Medidas administrativas – Sobre as medidas administrativas citadas nas ações, o governo Belivaldo Chagas realizou com amparo legal e com parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado e cumprindo sua obrigação discricionária como chefe do poder executivo estadual.

Jairo Henrique Cordeiro de Menezes

Advogado do governador Belivaldo Chagas