Amintas lembra importância do combate ao câncer e destaca projeto “Abraça-me”

27/11/18 - 15:26:31

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, as estimativas indicam que em 2018 haverão 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes devido a essa doença no planeta. Esse panorama foi relembrado pelo vereador Cabo Amintas (PTB), na manhã desta terça-feira, 27, dia nacional do combate ao câncer.

Na Tribuna da Câmara Municipal De Aracaju (CMA), o parlamentar exibiu um vídeo do menino Erick, de 5 anos, que foi vítima de câncer ainda no primeiro ano de vida.

“Esse é o Erick, filho do nosso assessor Evenilson Santana. É uma história real que nós conhecemos de perto. Foi detectado o câncer quando ele tinha um ano e seis meses. E,

esse fim de semana, ele esteve visitando o nosso projeto ‘Abraça-me’. A casa de acolhimento que estamos criando em Aracaju para receber pacientes não só da capital como também do interior. Casa que é bancada com o nosso salário”, afirmou.

Em seguida, o parlamentar exibiu mais um vídeo, dessa vez ele mostrava os voluntários que se ofereceram para pintar e limpar o espaço que abrigará pacientes com câncer do estado de Sergipe.

“Esse é o projeto ‘Abraça-me’, ali na rua Divina Pastora. Vários voluntários, nas redes sociais, têm me procurado para ajudar de alguma forma. Nós não aceitamos nada em espécie, em dinheiro, de forma alguma. As pessoas, na internet, já nos doaram alguns colchões, nós estamos aí na luta para comprar alguns beliches. Nós sabemos que muitos precisam de ajuda na nossa cidade e a gente tenta ajudar da forma que pode. Quem puder ajudar o ‘Abraça-me’, procure o projeto, tente de alguma forma”, ressaltou.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar