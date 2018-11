Delegado de Polícia, Flávio Albuquerque, recebe Titulo de Cidadania Sergipana

27/11/18 - 05:31:45

O Delegado de Polícia, Flávio Sandro de Albuquerque Souza, recebeu na manhã desta segunda- feira (25), no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Título de Cidadania Sergipana. A propositura, de acordo com o Projeto de Resolução Nº03/2010, aprovado pela Casa Parlamentar no dia 07 de abril do ano de 2010, é de autoria do ex deputado estadual Pastor Mardoqueu.

Na oportunidade, o presidente Luciano Bispo congratulou o homenageado pelos relevantes serviços prestados em Sergipe, e frisou a importância de se ter uma boa relação entre os Poderes. “Em termo de segurança pública, onde se fala o nome de Dr. Flávio, é muito bem aceito. Ainda mais fazer segurança num país que é difícil”, salientou Bispo acrescentando: ” a Casa Legislativa lhe torna agora, de fato e de direito, cidadão sergipano”.

Para Flávio Souza o sentimento da honraria é de pertencimento. “A homenagem de hoje significa a confirmação do que o meu coração já sentia, que era ser filho de Sergipe, se tornando agora oficial”, ressaltou o delegado.

Ainda em seu discurso, o homenageado disse que foi em Sergipe, que foi acolhido, constituiu família e se descobriu como profissional. A ocasião, foi marcada pelo sentimento de gratidão. Gratidão pela iniciativa e aprovação da Assembleia Legislativa pelo título, no que tange ao reconhecimento de um trabalho dedicado ao bem comum, gratidão pela confiança das oportunidades que lhe foram dadas em ocupar importantes cargos na Segurança Pública, e gratidão à Deus.

“Tenho muito à agradecer. Meu coração é todo gratidão neste momento. Sintam-se todos reverenciados e guardados em meu coração. A gratidão é um sentimento querido e aprendido no seio familiar, e me foi dada pelos meus pais”, disse Flávio.

Pastor Mardoqueu, em sua fala, explicou que o motivo da escolha do nome de Dr. Flávio foi motivada pelo seu profissionalismo e dedicação ao trabalho excepcional que ele estava desenvolvendo, na época, no Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc). “Fazer a entrega desse título, ou escolhê-lo como profissional capacitado, é mostrar para a sociedade sergipana um trabalho feito com responsabilidade, credibilidade, além do reconhecimento da pessoa humana”, justificou Mardoqueu

Participaram da solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o Des. Cezário Siqueira Neto, Des. José dos Santos, o juiz de Direito, Gilson Felix dos Santos, o deputado estadual Pastor Antônio dos Santos (PSC), o ex deputado e autor da proposta, Pastor Mardoqueu, o delegado de polícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), chefe do cerimonial da Câmara Municipal de Aracaju, Lupércio Santos, amigos e familiares.

Homenageado

Flávio Sandro de Albuquerque Souza, é natural de Recife/Pernambuco, Delegado de Polícia de Classe Especial do Estado de Sergipe. Iniciou suas atividades profissionais na advocacia aos 23 anos. É especialista em Educação- curso de Didática Superior; Especialista em Segurança Pública- curso de Gestão Estratégica em segurança pública; Foi professor do Curso de Direito na disciplina Direito Processual Penal I, das faculdades Faser e Facar, em Aracaju.

Ocupou diversos cargos em Sergipe, foi delegado adjunto metropolitano; assessor da superintendência da Polícia Civil; delegado titular das delegacias especiais de roubos e furtos (DEROF)e roubos e furtos de veículo; diretor do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP); diretor de Polícia Civil da Capital; diretor do Centro de Operações Especiais (COPE); chefe da Agência Central de Inteligência de Segurança Pública de Sergipe; coordenador do Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado (COGESISP/SE), atualmente ocupa o cargo de diretor de segurança do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Por: Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Jadilson Simões