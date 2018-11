Denarc prende vereador de Socorro acusado de envolvimento com tráfico

Principal alvo é o vereador José Hilton Vieira dos Santos, mais conhecido como Zé Ailton

O Departamento de Narcóticos deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27) a Operação Corpo Fechado, na região de Nossa Senhora do Socorro. As investigações têm como foco o cumprimento de três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em diferentes residências, a maioria no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

O principal alvo é o vereador José Hilton Vieira dos Santos, mais conhecido como Zé Ailton, eleito pelo município de Nossa Senhora do Socorro.

Os mandados de prisão têm como objetivo prender Adriano dos Santos, conhecido como Maicon; e Adriano Batista da Silva. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de pessoas próximas do vereador, todas no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, com exceção dos mandandos de busca e apreensão e o de prisão na residência de Adriano Batista Silva, segurança de Zé Ailton, localizada no bairro Jabotiana, em Aracaju.

Duas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão juntas ao Denarc para o cumprimento dos mandados, haja vista que as investigações apontam que Zé Aílton tem envolvimento com homicídios praticados na capital e em Nossa Senhora do Socorro.

Com as investigações iniciais, inquéritos do DHPP serão confrontados com informações dos investigadores do Denarc para esclarecer o nível de participação em algumas ocorrências de homicídios. Segundo o delegado Osvaldo Resende, a Polícia Civil tinha em mãos 11 denúncias feitas através do 181 desde 2015, mas mantinha dificuldade em encontrar provas contundentes a respeito do envolvimento do vereador com uma associação criminosa armada e que financia o tráfico de drogas na Grande Aracaju.

Na representação enviada ao Poder Judiciário, a polícia explica que há também fortes indícios e materialidade da prática de lavagem de dinheiro realizada pela associação criminosa, para conferir aparência lícita ao lucro obtido com o tráfico de substâncias entorpecentes. Pelo menos, recentemente, 36 motos e carros de luxo foram detectados em nomes de parentes e pessoas próximas de Zé Aílton. Entre os veículos, estão um Pajero, Fluence, Versa, Astra e diversas motocicletas novas.

Início das investigações

As investigações começaram graças a um levantamento feito por investigadores do Denarc, em 04 de outubro deste ano, em uma residência no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Uma informação sigilosa levou uma equipe do Denarc a checar a informação sobre a chegada de um carregamento de drogas. Na casa, os agentes encontraram uma espingarda calibre 12, munições e cerca de dez quilos de maconha.

As investigações e técnicas de perícia levaram a descobrir que a droga pertencia a Zé Ailton. Um veículo Fusion, utilizado pelo vereador, também foi apreendido.

O vereador já foi condenado a três anos de reclusão por ter sido preso e autuado em flagrante na madrugada de 02 de dezembro de 2014, portando ilegalmente uma pistola ponto 40.

Também já foi flagrado pelo crime de receptação, pois estava com um veículo com restrições de roubo. No momento da abordagem, o vereador portava o Certificado de Registro e Licenciamento do veículo falso.

O delegado Osvaldo Resende, diretor do Denarc, concede entrevista coletiva às 11h, na sede da unidade especializada da Polícia Civil, localizada na avenida Gonçalo Rolemberg, no bairro São José.

Assessoria de Comunicação Social da Secretaria da Segurança Pública