Em uma semana, Samu recebeu 804 ligações de brincadeira, trote

27/11/18 - 17:04:37

Na semana de 19 a 25 de novembro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou 814 atendimentos, levando assistência pré-hospitalar para pacientes de todo o Estado de Sergipe através das Unidades de Suporte Básico (USB), de Suporte Avançado (USA) e motolâncias. O serviço, que funciona 24 horas, conta com 35 bases implantadas entre a capital e o interior.

De acordo com estatísticas da Sala de Informações do Samu 192, do total de atendimento, 736 foram realizados por meio de Unidades de Suporte Básico, 161 foram feitos por Unidades de Suporte Avançado e 17 por motolâncias. A Central de Regulação de Urgência registrou 691 atendimentos, o equivalente a 11% do número de chamadas feitas para o Samu.

As quedas e acidentes de moto continuam liderando a assistência pré-hospitalar. Foram 45 e 32 casos, respectivamente. Na sequência, as colisões entre carros e motocicletas totalizaram 31 ocorrências, enquanto os ferimentos por arma branca e de fogo somaram 17. O Samu socorreu ainda 11 vítimas de atropelamento no período.

Trotes

O número de trotes passados para o Samu na semana de 19 a 25 de novembro cresceu em relação aos levantamentos feitos em outubro, quando a médica ficou entre 550 a 750 zombarias feitas para o serviço que corre contra o tempo para salvar vidas. No período, o Samu recebeu 804 ligações de brincadeira, o equivale a quase 10% do total de chamadas. A superintendente do Samu, Maria Lúcia dos Santos, salientou que o trote pode comprometer a assistência a quem, de fato, necessita.

