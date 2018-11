Exposição fotográfica Sempre quis ser Maria; mostra em cartaz na quinta

27/11/18 - 10:41:19

Mostra entra em cartaz na galeria do Sesc, nessa quinta-feira, com debate

A Galeria de Arte do Sesc realiza a abertura da exposição fotográfica SEMPRE QUIS SER MARIA, do fotojornalista Matheus Brito, nessa quinta-feira, 29, às 19h. No projeto, o autor revela como três jovens transexuais expressam a identidade de gênero no corpo, nas roupas e no espaço físico, com o objetivo de promover discussões sobre transexualidade, periferia e representação.

A exposição é um desdobramento do resultado de uma pesquisa documental de nove meses, que culminou no trabalho de conclusão do curso em Comunicação Social/Jornalismo, com título homônimo, no qual o fotógrafo acompanhou o cotidiano de Ara Sad, Maluh Andrade e Thalia Miranda, que moram em bairros distintos de Aracaju.

Na abertura o fotojornalista discute o processo de produção, a narrativa fotográfica, identidade de gênero e sobre o corpo transgressor em “Sempre Quis Ser Maria”, com a presença da atriz Maluh Andrade.

DIA 29 DE NOVEMBRO (quinta-feira)

19h – Debate CORPO TRANSGRESSOR

Participantes: o fotojornalista Matheus Brito e a atriz Maluh Andrade

Local: Auditório do Sesc Centro

20h – Abertura da exposição SEMPRE QUIS SER MARIA de Matheus Brito

Local: Galeria de Arte

Período de visitação: 30/11/2018 a 24/01/2019

Horário de visitação: 12h às 20h

Foto assessoria

Por Aparecida Onias