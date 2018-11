MULHER DE 76 ANOS MORRE VITIMA DE DESCARGA ELÉTRICA

27/11/18 - 08:26:38

Uma mulher identificada como Maria Batista de Jesus, 76 anos, morreu no inicio da noite desta segunda-feira (26) após receber uma descarga elétrica.

O incidente foi registrado no Povoado Lagoa do Junco, no município de Poço Verde e as informações são de que a idosa foi encontrada caída sem vida, no celeiro, por seu esposo que havia saído para recolher um animal. Ao lado do seu corpo foi encontrado um fio de energia elétrica.

O corpo de Maria Batista de Jesus foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal em Aracaju.