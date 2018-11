PM RETIRA ANIMAIS DAS RODOVIAS ESTADUAIS DURANTE AÇÃO DO BPRV

27/11/18 - 13:41:30

Os trabalhos aconteceram na região do Vale do Cotinguiba

Preocupada em prevenir acidentes nas rodovias do estado, a Polícia Militar de Sergipe, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), realizou na segunda-feira, 26, nas estradas sergipanas, uma operação para a retirada de animais soltos.

Durante a ação, 11 animais foram apreendidos, sendo dois na SE-100, em Pirambu; duas vacas e uma égua na SE-228, nas proximidades do Povoado Aguada, município de Carmópolis; dois cavalos na SE-433, entre Carmópolis e General Maynard, e quatro equinos na SE-343, entre Rosário do Catete e General Maynad.

Os trabalhos aconteceram no Vale do Cotinguiba e em localidades do entorno. A expectativa é que ações do tipo se repitam em outras regiões

Fonte e foto SSP