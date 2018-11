Residentes do Batalhão da Restauração concluem curso de formação de Garçom

Determinados e focados na transformação das próprias vidas, residentes do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’, abraçam às oportunidades oferecidas pela instituição. Na tarde desta segunda-feira, 26, 07 residentes concluíram o curso de formação de garçom realizado pelo Senac, dentro do Batalhão, onde puderam fazer uma visita técnica às instalações e à cozinha do restaurante ‘Senac Bistrô’.

Além de conhecer o trabalho realizado dentro da cozinha do Senac, os residentes puderam ver no local a execução da nova profissão que terão a alegria de realizar na saída do instituição. O batalhão disponibiliza diversos cursos para os residentes, entre eles informática, piscicultura, avicultura marcenaria. Muitos são os cursos ofertados, onde cada residente participada daquele que se identifica.

Segundo o Capitão Samuel o objetivo da oferta de cursos é de dar um rumo para o residente que encerra o tratamento. “Quando o tratamento é encerrado, o maior desafio é de se encaixar no mercado de trabalho para seguir a vida. Como muitos deles passam décadas no uso intenso das drogas, acabam não se qualificando e sem ter uma profissão. Estatísticas apontam que quem sai do Batalhão empregado tem um risco menor de voltar para p mundo das drogas”, afirma.

Fonte e foto assessoria