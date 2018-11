Secretário discute projetos com embaixador de Israel

27/11/18 - 16:39:36

O tema da reunião foi a possibilidade de implementação de um projeto piloto no Brasil de dessalinização de água do mar para uso industrial e doméstico, além de projetos na área de segurança pública. Israel domina a tecnologia de dessalinização de água do mar e atualmente é considerado um dos países mais seguros do mundo

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Sergipe, José Carlos Felizola, está em Brasília onde cumpre agenda de trabalho em busca de parcerias para o estado. No início da tarde desta terça-feira (27), Felizola foi recebido pelo Embaixador de Israel, Yossi Shelley, ao lado do empresário Luciano Milstein, presidente da Associação Judaica de Sergipe.

“Sergipe tem muito o que ganhar com essas parcerias. Poderemos receber o que há de mais moderno em termos de tecnologia de aproveitamento das águas marinhas para consumo humano e comercial, além de técnicas na área de segurança pública que podem contribuir com o projeto do governador Belivaldo Chagas, que é transformar Sergipe em um estado cada vez mais seguro para garantir tranquilidade à nossa população”, afirmou Felizola.

Neste primeiro encontro, ficou agendado uma visita do Embaixador de Israel a Sergipe no período de 14 a 17 de janeiro de 2019. “Vamos estreitar laços e relações com parceiros que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Unir os povos em torno de projetos futuros de grande valor”, finalizou o secretário-chefe da Casa Civil.

Fonte e foto assessoria