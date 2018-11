SERGIPE COMPLETA 21 MESES SEM FUGA NO SISTEMA PRISIONAL

O Departamento do Sistema Prisional (Desipe), órgão daSecretaria de Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc), que administra os presídios sergipanos, fez, no último sábado, 24, uma minuciosa revista no Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), onde estão abrigados572 internos e a capacidade é para 575. Nesta segunda-feira (26), a Sejuc completa 21 meses sem nenhuma fuga no sistema penitenciário.

Durante o trabalho, todas as celas dos três pavilhões da unidade foram vistoriadas.Além de verificar com cuidado os pertences dos internos, cuja utilização é permitida, os agentes e guardas prisionais, além dos servidores da Reviver, observaram toda estrutura do prédio e grades para checar se estavam em ordem. Nenhuma anormalidade foi detectada.

A operação durousete horas -das 7h30 às 14h30 –e ao final foram encontrados somente três chunchos (armas artesanais), remédiose uma pequena quantidadede maconha. Para o diretor em exercício do Compajaf, Ronaldo Sandes,“toda operação com muita tranquilidade, com respeito aos internos, sem que fosse preciso o uso da força”.

Essa operação, que mobilizoucerca de 35 profissionais, foi planejada há duas semanas, depois que o serviço de inteligência do Desipedetectou a possibilidade de haver uma rebelião dentro do Compajaf. “Nós procuramos sempre estar um passo à frente, buscando informações precisas para que evitemos problemas dentro das unidades. E desta vez não foi diferente. A operação foi um sucesso”, afirma o diretor do Desipe, Agenildo Júnior.

O secretáriode Justiça e de Defesa do consumidor, Cristiano Barreto, também comemorou o êxito da operação. “Foi um trabalho de excelência do Desipe e daqueles que atuam no Compajaf, com muito planejamento e, por isso, não houve nenhuma intercorrência. Quero ressaltar, também, que não foi preciso o uso da força junto aos internos e isso revela o clima pacífico na unidade. O sucesso ocorre num momento em que completamos 21 meses sem fuga. Mérito de todos os que fazem parte da Secretaria de Justiça”, ressaltou o secretário.

Por Antonio Carlos Garcia

