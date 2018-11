Valor médio gasto pelo consumidor em Sergipe durante a Black Friday é de R$ 207,14

27/11/18 - 06:44:33

Dados da empresa líder em tecnologia para o varejo consideram os segmentos de Food Service e Moda; média nacional foi de R$ 279,27

A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, acaba de divulgar o valor médio gasto no varejo físico do Sergipe durante a Black Friday deste ano. Segundo a empresa, o consumidor sergipano desembolsou R$ 207,14 na data promocional – considerando estabelecimentos de Food Service e Moda.

A média nacional foi de R$ 279,27, número 64% maior do que a cifra registrada em uma sexta-feira normal, quando o valor gira em torno de R$ 170.

Entre os dias 18 e 24 de novembro, estes segmentos do varejo somaram mais e R$ 1,52 bilhão em vendas e emitiram mais de 11 milhões de cupons fiscais.

Sobre a Linx

A Linx é uma empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo. Líder no mercado de software de gestão, com 41,3% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx na jornada de compra é transformada em insights fundamentais para atingir o que os varejistas mais esperam: fidelizar seus consumidores e atingir resultados concretos e relevantes. Com capital aberto desde 2013, a Linx possui cerca de 3 mil colaboradores distribuídos entre sua sede em São Paulo, 13 filiais pelo Brasil e 7 países da América Latina. Para saber mais, acesse www.linx.com.br/imprensa.

Por Amauri Vargas

Account Executive