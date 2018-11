ADEMA ESCLARECE SOBRE FECHAMENTO DE MATADOURO

28/11/18 - 14:33:15

O Diretor-Presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Dr. Gilvan Dias, vem a público esclarecer a situação do Matadouro da cidade de Ribeirópolis, fechado nesta quarta-feira.

Em primeiro lugar a decisão de fechar o local partiu do prefeito da cidade, Antônio Passos, por não se adequar os procedimentos essencial para aquisição da Licença Ambiental , não existe protocolado na Adema nenhum pedido de regularização do matadouro, se quer a prefeitura também não realizou qualquer consulta prévia para regularizar o local, é saber dos requisitos de admissibilidade para a promoção da Licença Ambiental.

Sobre a dívida, o Diretor-Presidente lembra que a Adema está em campanha de regularização de multas.

“Estamos abertos para negociar com qualquer entidade, seja pública ou privada, seja pessoa jurídica ou física, estamos em equipe todos os dias de segunda a sexta, na Adema para equacionar e resolver pendências, inclusive de negociação de multas, ainda tem a Campanha de ‘Conversão de Multas Ambientais’. Também não há em nossos registros nenhum protocolo de representantes da Prefeitura de Ribeirópolis para regularizar o matadouro”.

Ainda sobre as Multas, o que chamou de vultosa, se dá pela reincidência do município infringir as Leis Ambientais e nas reincidência do município em infringir as condicionantes e o de não busca a regularização das Licenças e nem buscar negociar ou até converte Multas sofridas.

O Diretor-Presidente encerra colocando a Adema a disposição das autoridades de Ribeirópolis, para regularizar a situação.

Ascom/ João Áquila