APOSTAM EM DIGITAIS MAIS FORTES

28/11/18 - 00:01:02

DIÓGENES BRAYNER – plenario@faxaju.com.br

Uma liderança política do Governo admite que a oposição em Sergipe precisa ter pressa na reorganização dos quadros. Vê um espaço aberto para que se faça um trabalho de contraponto ao Governo. Ao mesmo tempo, reconhece que não há um nome forte para ser o líder e a voz de setores que transitam às marginais do Governo. Constata-se que o governador Belivaldo Chagas vem reconquistando espaços perdidos, mesmo que não sejam aliados (ainda) e/ou não tenham votado nele.

E essa conquista reduz a força oposicionista, que está sem comando… E sem rumo. O deputado federal André Moura (PSC), que se tornou uma voz dentro de área firme de oposição, adotando um estilo novo de servir ao Estado, independente de posição política, tende a manter esse ritmo, segurar aliados, mas sem atuar com o perfil de uma oposição que “torce para que o Governo não dê certo”. É possível que não apoie Belivaldo Chagas, mas não vai criar obstáculo para qualquer ação que beneficie o povo.

O senador Valadares (PSB) e o deputado Valadares Filho, do mesmo partido, tiveram postura de oposição ferrenha na disputa pelo Governo, mas não são homens de hábitos oposicionistas. Como sempre atuaram atrelados à situação, precisam de mais tempo para criar o hábito de conduzir um grupo que tenha como objetivo o desmanche do Executivo. Podem até fortalecer algum outro bloco, mas não têm perfil de se fixar do outro lado do Palácio.

Está acontecendo um fato curioso: “os frangalhos” da oposição têm na boca o nome do senador eleito Rogério Carvalho (PT) como a melhor opção para liderá-los. E tem mais: ele já sinaliza com setores que estão do outro lado do Governo. O pessoal vê nele coragem, determinação e virtudes para adotar posições. Acredita em Rogério, deposita toda a esperança e confiança nele e reclama que as lideranças anteriores se dividiram durante o pleito e não souberam conduzir os blocos que os seguiam. No final, apostam em digitais mais potentes…

Noite tensa sobre Navalha

Parte da tarde de ontem foi tensa para acusados na Operação Navalha, mas logo em seguida se deu a comemoração em razão da anulação do processo e absolvição de todos.

A partir do relator, desembargador Paulo Roberto, a anulação foi por unanimidade.

E agora, como é que fica?

Nos meios políticos, com a anulação do processo da Operação Navalha, soava no ar a pergunta: “E agora como é que fica a aposentadoria de Flávio Conceição?”

Quem vai reparar os danos causados?

Falando da inocência?

O deputado Capitão Samuel pergunta: “E agora,vai devolver o cargo de conselheiro a Flavio Conceição?” Flávio foi aposentado por força da Navalha.

– A Mídia sergipana vai passar alguns meses falando da inocência? É complicado.

Processos da Procuradora

A procuradora federal Eunice Dantas já processou o atual governador Belivaldo Chagas em outras ocasiões. A primeira foi na construção de uma casa na praia da Caueira.

Denunciou que a construção agredia o meio ambiente. Não obteve sucesso.

Questão do registro

Depois Eunice Dantas contestou o registro de candidatura de Belivaldo Chagas (PSD) nas eleições de outubro, acatando ação da oposição.

Belivaldo foi eleito governador.

Agora questão do mandato

Agora Eunice Dantas processa Belivaldo, sob acusação de abuso do poder econômico e ter usado à estrutura do governo do estado durante campanha.

Isso não impedirá a diplomação do governador reeleito.

Entrevista à imprensa

Segunda ou terça feiras, o governador Belivaldo Chagas (PSD) vai mostrar à imprensa a primeira parte da Reforma do Governo a ser aplicada a partir de primeiro de janeiro.

No mesmo dia envia o projeto à Assembleia Legislativa.

Sobre Secretarias

Já está certo que o Governo baixará o número de Secretarias. De 19 passará para 17, porque precisa atende a todas as necessidades da administração do Estado.

Uma delas pode ser a Secretaria de Turismo.

E como vai ficar?

A Emsetur é que vai conduzir todo o turismo em Sergipe, como acontecia antes, e será vinculada à Sedetec, pondo fim a uma Pasta onerosa.

A Secretaria de Turismo foi criada há anos para acomodação política.

Espera Lista Tríplice

A direção nacional do MDB está à espera do envio de uma lista tríplice, por parte do Diretório Estadual, para indicar o novo presidente da Fundação Ulisses Guimarães.

A informação é de que estão fazendo uma renovação no Instituto.

PT reúne-se em Brasília

Acontece hoje em Brasília reunião nacional do PT para fazer uma avaliação do partido nas eleições estaduais deste ano e traçar metas para o próximo ano.

De Sergipe vão Eliane Aquino, João Daniel, Marcio Macedo e Rogério Carvalho.

Jairo disputa Glória

O deputado Jairo Santana (PRB) já decidiu que será candidato a prefeito do município de Glória, no alto sertão de Sergipe, no pleito de 2020.

Aconteceu ontem durante reunião do seu partido.

Serginho também

As conversas sobre eleições municipais de Glória avançam. Nos bastidores falam que o prefeito Chico do Correio (PT), que não disputa reeleição, vai indicar Sergio Oliveira.

Não há muita certeza quanto à disposição de Serginho.

Sobre núcleo social

A vice-governadora eleita Eliane Aquino (PT) quer estruturar um Núcleo Social que tenha apoio e participação de vários segmentos do Estado junto aos mais pobres.

Incluiria a Educação, Saúde e Cultura para dar assistência direta.

Discute-se candidatura

A vereadora Emilia Corrêa, a delegada Daniela Garcia e o empresário Milton Andrade reúnem-se todas as semanas e discutem candidaturas à Prefeitura de Aracaju.

Dos três quem melhor se habilitar terá o apoio dos outros dois.

Em legendas diferentes

Daniela Garcia reluta em entrar para a política mas Emília e Milton incentivam que ela o faça e mostra sua capacidade de chegar ao eleitor como candidata.

Os três devem filiar-se a partidos diferentes para composição.

Gilson fica sem partido

O prefeito de Estância, Gilson Andrade, deixou o PSL e pode se manter sem partido até setembro do próximo ano. Primeiro vai analisar o quadro político.

Mesmo assim, já recebeu convites para filiar-se ao PSDB e PR.

Nem ele ainda sabe

Quanto aos seus próximos passos Gilson Andrade ainda vai pensar. Continuará ao lado de Ivan Leite (PRB), mas ainda não definiu o posicionamento político.

Se pode apoiar o Governo? “Tudo é possível”, responde.

Museu recebe Ordem

O Museu da Gente Sergipana recebe a Ordem do Mérito Cultural 2018, do Ministério da Cultura, por suas atividades no Estado que repercute no País.

Ato acontece no Palácio do Planalto e o Museu será representado por Ézio Déda e Francisco Santos (Chico Buchinho).

Notas

Hábeas para Lula – Ministro Edson Fachin liberou ontem para julgamento na Segunda Turma do STF o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa de Lula, informa o site Jota. Os advogados do condenado alegam que Sergio Moro é suspeito para julgar Lula e pedem a nulidade de todos os atos processuais relativos ao caso triplex.

0x0

Jucá é líder – O senador Romero Jucá (MDB-RR) disse ontem que assumirá o cargo de líder do governo no Congresso Nacional a convite do presidente Michel Temer. A informação foi divulgada por meio de seu Twitter. O mandato de Temer encerra em 31 de dezembro. Em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro assume a Presidência.

0x0

Julgar procedimento – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve julgar no dia 11 de dezembro a situação dos procedimentos disciplinares que foram abertos contra o ex-juiz Sergio Moro, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

0x0

Prêmio Nobel da Paz – O Partido dos Trabalhadores iniciou uma campanha para indicar o ex-presidente Lula ao Prêmio Nobel da Paz em 2019. O PT conta com o apoio do ativista argentino Adolfo Pérez Esquivel, contemplado com a honraria em 1980. Esquivel está reunindo assinaturas, na página do Comitê Norueguês do Nobel.

0x0

Julgar regras do indulto – A senadora Ana Amélia Lemos diz que o STF voltará a julgar regras do indulto de Natal que podem beneficiar condenados por corrupção. “Fiz um apelo para que a Suprema Corte tenha cautela nessa decisão, uma vez que acusados de outros crimes também poderão ser beneficiados.

0x0

Oposição Global – Em texto que servirá de base para a primeira reunião do Diretório Nacional do PT depois da eleição de Jair Bolsonaro (PSL) o partido tenta demarcar diferenças em relação a outros setores da centro-esquerda. No documento preliminar, ao qual o Estado teve acesso, o PT promete fazer “oposição global” ao governo eleito.

Conversando

Em silêncio – Presidente do PPS regional, Clovis Silveira silencia sobre a mudança de nome do partido e a acoplagem à Rede.

Faz curso – O senador eleito Alessandro Vieira (Rede) está em Brasília onde faz curso preparatório para atuar no Congresso a partir de fevereiro.

Quer mudar – O deputado federal Fábio Reis (MDB) confirma que a Direção Nacional do seu partido quer mudar o presidente do Instituto Ulisses Guimarães em Sergipe.

Expôs opiniões – A decisão do STF5 de anular a Operação Navalha movimento a mídia e expôs opiniões gerais sobre o ato dos desembargadores.

Não falta – O deputado Adelson Barreto (PR), apesar de não ter sido reeleito continua sem faltar uma única sessão plenária na Câmara Federal.

Todo o Estado – Valadares Filho já disse que depois de cumprir seu mandato vai começar a percorrer todo o Estado para reunir lideranças de oposição.

Muita chuva – As chuvas que caíram no sertão apenas animaram agricultores e criadores de gado, mas a perspectiva é de muita chuva ainda esta semana.

Já discutem – Grupos políticos de oposição e situação já discutem as eleições municipais de 2020 em Aracaju e demais cidades de grande porte.

Não discute – Edvaldo Nogueira não quer discutir ainda mudança de partido e nem sucessão de 2020. Quer administrar Aracaju.