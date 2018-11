Banco do Nordeste passa a operar com recursos da Finep

28/11/18 - 14:47:16

Acordo foi assinado hoje, em Brasília, entre o ministro Gilberto Kassab e presidente do BNB, Romildo Rolim

O Banco do Nordeste passa a operar também com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em operações voltadas para Ciência, Tecnologia e Inovação em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. O acordo foi firmado ontem, em Brasília, entre o presidente do BNB, Romildo Carneiro Rolim, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o presidente da Finep, Ronaldo Camargo.

O documento credencia o Banco do Nordeste como agente financeiro representante da Finep em programas cuja execução seja descentralizada. O montante disponibilizado pode chegar até R$ 80 milhões e será liberado por meio de Carta de Concessão de Crédito.

“Esta é uma parceria muito importante porque traz ainda mais recursos para projetos inovadores e fundamentais para o desenvolvimento da Região, objetivo maior do Banco do Nordeste”, afirmou o presidente da instituição, Romildo Rolim.

O crescimento da Região também foi ressaltado pelo ministro Gilberto Kassab, que destacou a importância de novos aportes para ajudar na economia nordestina. “O Nordeste tem um peso grande no país e uma capacidade enorme para a inovação”, disse.

O repasse integra o programa Inovacred, que investe em novos produtos por meio de bancos de desenvolvimento e agências estaduais de fomento, e faz parte de plano de descentralização da Finep, de acordo com o presidente Ronaldo Camargo. A cerimônia de assinatura também contou com a presença do diretor de Planejamento do BNB, Perpétuo Cajazeiras.

