Belivaldo pede compreensão: “tenho que falar menos para não dizer besteira”

28/11/18 - 10:38:36

O governador reeleito Belivaldo Chagas (PSD) conversou com a imprensa durante o lançamento do Natal Iluminado feito pela prefeitura de Aracaju na manhã desta quarta-feira (28) e pediu compreensão dos repórteres, afirmando que “a partir de agora, e mais ainda, pedir a compreensão da imprensa. Eu já não sou de falar muito e agora investigado. A gente tem que a partir de agora falar menos para não falar besteira”, brincou Belivaldo.

Ao ser questionado sobre as investigações, o governador disse que “investigação é coisa natural, cada um faz o seu papel. Meu papel é executar, o da justiça é fiscalizar, eu bato palmas”, disse, porém ao ser questionado por um radialista se estava tranquilo, Balivaldo foi duro: “estou tranquilo, bem melhor do que você, pode ter certeza”, disse.

Durante a entrevista, Belivaldo Chagas disse estar tranquilo com relação à decisão do Ministério Público Eleitoral que o acusa de suposto abuso de poder. “Nós estamos cumprindo o nosso papel. Papel do executivo é exatamente trabalhar para que se execute projetos e o da justiça quando é possível fiscalizar e por isso é que devo dizer que estou extremamente tranquilo em relação a isso, em paz comigo mesmo, porque tudo que fiz no decorrer da campanha fiz na certeza de que as coisas estavam sendo feitas cumprindo o que preconiza a legislação eleitoral, nada fizemos a partir dai”, afirmou o governador.

Assim que se posicionou para participar do evento, Belivaldo demonstrou muita descontração e fez questão para que a vice-governadora eleita Eliane Aquino, ficasse a seu lado afirmando que “querida vice-prefeita Eliane Aquino, eu faço questão de estar aqui neste momento fazendo parte do cerimonial para anunciar a presença da nossa futura vice governadora”, disse Belivaldo, pedindo para que ela sentasse em seu lugar. “Senta ali no meu lugar querida. Você vai estar sempre ao meu lado. Faço questão, ali, ali naquele cantinho”, disse o governador.

Com informações do radialista Alex Carvalho, da Rádio Jornal

Munir Darrage