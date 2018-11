Benedito: lista tríplice é intervenção que não rima com renovação no MDB

28/11/18 - 18:09:18

Em ofício enviado ao presidente regional do MDB em Sergipe, João Augusto Gama, o presidente da Fundação Ulisses Guimarães no Estado, Benedito de Figueiredo (MDB), diz que tomou conhecimento “com surpresa e estupefação, pela imprensa, da existência de um ofício da Presidência do MDB Nacional, solicitando a indicação de lista tríplice, visando a “renovação” dos quadros diretivos da Fundação Ulysses Guimarães”.

Benedito Figueiredo esclarece que “antes de tudo é preciso anotar a absoluta incompetência do senador não reeleito Romero Jucá, para adotar qualquer providencia nesse sentido, pois, além de arbitrária é descabida, ferindo frontalmente o mandato da atual Diretoria que vai até 16 de maio de 2019, conforme ata da Reunião do Conselho Curador da Fundação Nacional, de 16 de maio de 2017, devidamente registrada e arquivada no Cartório do 1º Ofício de Brasília (DF)”.

– Ademais, só para corroborar o despautério que se pretende perpetrar, o artigo 10º § 1º, do Regimento Interno da Fundação diz das razões e do envio da lista tríplice, ou seja, “antecedência de 15 dias da data de expiração do mandato da Diretoria” o que não é o caso, diz Benedito.

Benedito Figueiredo explica ainda que “o Conselho Curador, portanto, é o órgão máximo da Fundação, que leva o nome do exponencial democrata Ulysses Guimarães. Daí porque Intervenção não rima com Renovação”. E conclui: “assim agiu por bem o presidente Gama, em não enviar lista alguma para não coonestar com uma intervenção, que fere os princípios democráticos que tanto prezamos, ele como eu remanescentes da luta contra a ditadura”.