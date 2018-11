Itabaiana: com fechamento matadouro, mercado começa ficar sem carne

Considerada a maior feira livre do estado de Sergipe, o mercado do município de Itabaiana está enfrentando um grande problema, já que o matadouro continua fechado por determinação judicial.

Nesta quarta-feira (28), os feirantes de carne estão praticamente sem o produto, o que preocupa população e comerciantes.

A maior feira livre de Sergipe amanheceu nesta quarta-feira (28) com o mercado. O matadouro está fechado desde a prisão do prefeito Valmir de Francisquinho (PR), que, de acordo com decisão judicial, encontra-se em liberdade, mas afastado da prefeitura.

Carminha Mendonça (PSC), que assumiu a prefeitura, disse no dia de sua posse que a sua prioridade seria a reabertura, porém até o momento continua fechado.

Problemas – em outros municípios, a situação não é diferente. Em Lagarto o prefeito foi afastado e o matadouro também foi fechado. No município de Ribeirópolis, o prefeito Antonio Passos decidiu nesta terça-feira fechar o matadouro.