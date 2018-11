Congresso Jovens na Contramão do mundo 2018: Fé, acontece em Lagarto

28/11/18 - 13:56:28

A IV edição do congresso “Jovens na Contramão do Mundo” acontecerá neste final de semana, nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, às 19:30h, na igreja Batista Betel em Lagarto/SE. Neste ano de 2018, o tema escolhido fora FÉ, assim como o tema anual da comunidade Batista Betel, e trará a participação do cantor Ton Carfi e Marcelo Markes, além do pregador Samuel Azevedo.

Realizado e programado pelo grupo Jovens Íntimos de Deus desde o início do ano, a espera para o congresso é enorme. O planejamento acontece desde janeiro até a temporada a qual ele costuma acontecer. As orações, esforços e dedicação fazem parte da vida dos que estão envolvidos para que o evento ocorra com as maiores expectativas em Deus.

O objetivo do congresso Jovens na Contramão do mundo, é atrair jovens de todas as idades, religiões e cidades circunvizinhas para estarem reunidos em um só lugar, dançando, cantando, ouvindo e sentindo novas experiencias em Cristo, a fim de que o nome de Jesus seja proclamado de maneira tal que haja mudanças de mentes.

A espera pelo congresso não só vem dos jovens da igreja lagartense, mas também de Riachão, Simão Dias, Salgado, Boquim, Itabaiana, Estancia, Paripiranga, entre outras. O cantor de renome Ton Carfi, com seu estilo musical gospel, R & B contemporâneo, tem a música “Porque Eu te amei” e “Jesus me conquistou” como umas das mais tocadas, estará marcando presença no dia 30 de novembro e assume esperar a galera no congresso.

Marcelo Markes virá participar pela segunda vez do congresso, nos dias 1 e 2 de dezembro. Ele teve o disco “Tu és fiel” como seu primeiro lançamento, ao som do seu Pop Rock que foi parar nas rádios de Goiânia e nas plataformas digitais, sendo muito conhecido através dos seus covers no You tube. O cantor afirma a respeito do congresso: “meu coração está cheio de alegria, estou muito feliz! Tenho certeza que vai ser uma data muito especial. O Espírito Santo fará coisas extraordinárias em nosso meio, mais uma vez”.

O pregador Samuel Azevedo, que virá direto de Jampa (João pessoa/PA) para o congresso no dia 1 de dezembro, deixa um importante recado à você, caro leitor: “estou passando aqui para fazer um convite muito especial para você: dia 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro vai acontecer o congresso de jovens […]. Será um tempo precioso na presença do Espírito Santo de Deus. Pessoas incríveis estarão lá conosco, eu vou marcar presença. Porém, mais importante que qualquer outra pessoa, Jesus vai estar lá conosco e, sendo você, eu não ficaria de fora. Convida teus familiares, convida teus amigos, será um tempo incrível. A entrada é gratuita. Vai ser maravilhoso”.

Fonte e foto assessoria