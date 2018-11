EDVALDO NOGUEIRA ANUNCIA PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON NA ORLA

28/11/18 - 12:26:57

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou na manhã desta quarta-feira, 28, a programação do Réveillon de Aracaju 2018/2019. Este ano, a festa realizada na Orla da Atalaia, zona Sul da capital, terá como atrações as bandas Samba do Arnesto, Luanzinho Moraes e Chiclete com Banana, além da queima de fogos.

Assim como ocorreu na edição anterior da tradicional comemoração, que marca a chegada do novo ano, o evento será viabilizado através de parcerias com o Governo de Sergipe, por meio do Banco do Estado de Sergipe (Banese) e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp). Parcerias estas que, segundo o prefeito Edvaldo Nogueira, foram fundamentais para manutenção da festa.

“Em virtude da crise econômica, estamos fortalecendo esse processo com parcerias. Assim como fizemos com decoração natalina, que contamos com o apoio da Fecomércio, da Energisa, Celse e do setor hoteleiro, vamos fazer com o Réveillon, buscando repetir o sucesso do ano passado, que já foi belíssimo e marcou a todos. A ideia é avançar, trazer mais turistas para passarem o final do ano na nossa cidade, curtindo as nossas belezas, conhecendo os atrativos que temos e festejando a chegada do ano com a tranquilidade que a cidade oferece”, enalteceu o prefeito.

De acordo com Edvaldo, movimentar a capital sergipana com a presença de turistas foi, inclusive, o que motivou a divulgação antecipada da programação pela gestão municipal. “A intenção é que as pessoas possam se programar, comprar seus pacotes turísticos com a certeza de que nossa cidade terá o festejo, e os hotéis possam se preparar para acolher os turistas da melhor forma. Com isso, movimentamos a economia e melhoramos a vida das pessoas”, detalhou.

Ao analisar a importância da realização do Réveillon, Edvaldo enfatizou que a festa faz parte do processo de fortalecimento do Natal Iluminado. “Desde 2006, quando assumi a Prefeitura de Aracaju pela primeira vez, buscamos tornar a capital um pólo atrativo para os festejos de fim de ano. Colocamos o projeto em prática e ele avançou, cresceu, tornando-se em 2011 e 2012, referência para muitas cidades. Infelizmente ficou paralisado por quatro anos. Mas já em 2017 retomamos e queremos prosseguir com esse propósito”, reafirmou o gestor completando.

“Por isso, no dia 30 de novembro inauguramos a decoração natalina do Centro da cidade, nos dias 6 e 7 de dezembro inauguramos a iluminação da Sementeira e da Orla, respectivamente, e no dia 31 de dezembro, vamos receber o novo ano com festa. Aproveito para convidar a todos para estarem presentes em todos esses momentos que, com certeza, ficarão marcados na memória”, convidou Edvaldo.

Presente na solenidade, o governador Belivaldo Chagas destacou que a presença do Estado no Réveillon da capital “é um momento de alegria”. “Moramos nesta cidade e gostamos de receber bem os turistas, por isso, este ato nos deixa felizes. Tudo passa a ter uma movimentação maior a partir dessa iniciativa da Prefeitura. A economia fica aquecida, o comércio também e todos saem ganhando. Quero dizer ao prefeito Edvaldo que sua gestão vai contar sempre com o governo. Vamos andar de mãos dadas”, ressaltou.

Programação

A festa, que ocorre no dia 31 de dezembro, na Orla da Atalaia, se inicia às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. Às 22h30 sobe ao palco o cantor Luanzinho Moraes. À meia noite, acontece a queima de fogos e, logo após, às 00h30 será a vez da banda Chiclete com Banana garantir a animação do público.

“Desde o primeiro momento, a orientação do prefeito Edvaldo Nogueira foi que nós tivéssemos atrações artísticas para todos os gostos, todas as leituras possíveis. Então vamos ter a abertura com o Samba do Arnesto, que tem um ritmo muito arraigado às nossas raízes. No segundo momento com Luanzinho, que atrai um público mais jovem e tem dialogado com a contemporaneidade da música e, logo após a queima, teremos o Chiclete com Banana dando ao momento um ar de grande confraternização, quase que um carnaval, prenunciando um novo ano de tranquilidade, paz e muitas vitórias”, observou o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Cássio Murilo Costa.

Para quem vai comandar o festejo de cima do palco, a expectativa também é grande. Como é o caso do cantor Luanzinho Moraes, que acompanhou a solenidade de divulgação das atrações. “Estou feliz demais e por dois motivos: primeiro porque é a primeira vez que participo do Réveillon de Aracaju como atração da festa e segundo porque na hora da contagem regressiva estaremos no palco, com todos. Então, a expectativa é a melhor possível. Vamos preparar um grande show, com repertório de verão e muitas novidades”, antecipou o cantor.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA