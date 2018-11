EM NOTA, GUSTINHO RIBEIRO DIZ QUE GRUPO CONTINUA UNIDO

28/11/18 - 12:54:05

O deputado federal eleito Gustinho Ribeiro, emitiu uma nota nesta terça-feira (27), após Hilda Ribeiro, sua mulher, assumir o comando da prefeitura de Lagarto, já que a justiça afastou Valmir Monteiro.

Veja o que diz a nota

Nesta terça-feira, dia 27 de novembro de 2018, a vice-prefeita Hilda Ribeiro cumpriu o dever constitucional, perante a Lei Orgânica do Município de Lagarto, de assumir a missão que a ela e ao prefeito Valmir Monteiro foi confiada pelo povo deste município nas eleições de 2016, ocupando, agora, ao substituir o prefeito Valmir, o cargo de prefeita do município de Lagarto.

Como deputado federal eleito, continuarei contribuindo para a gestão, tendo a certeza que ela será pautada no respeito à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município de Lagarto, garantindo a continuidade da prestação dos serviços públicos que devem ser colocados à disposição da coletividade, tendo em vista uma administração alicerçada pelas ideias da renovação política e do desenvolvimento.

Finalizo destacando a união desse grupo, de todo o agrupamento que integra a gestão Valmir/Hilda, que cresce a cada dia e se fortalece cada vez mais.

GUSTINHO RIBEIRO

Deputado Federal Eleito pelo SOLIDARIEDADE