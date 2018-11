FENEN PEDE APROVAÇÃO DE PL QUE ESTABELECE REGIME DE CAIXA

28/11/18 - 13:25:25

por Leilane Coelho

Na manhã desta quarta-feira, 28, membros da Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado de Sergipe (Fenen/SE) participaram da 100º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, a convite do vereador Elber Batalha (PSB), para defender a tramitação e aprovação de um Projeto de Lei que estabelece o regime de caixa como regra de tributação na identificação da base de cálculo do ISQN (ISS), para o segmento educação ou sistema privado de ensino.

O advogado Gustavo de Andrade Santos, responsável jurídico da Fenem, defendeu a aplicação do projeto e afirmou que exercer a educação no Brasil através de escolas é um desafio subgênero. “Estou aqui com o propósito voltado ao nosso Projeto de Lei que está em vias de tramitação e queria tentar sensibilizar e chamar a atenção dos senhores para a importância deste tema. Quem desenvolve qualquer atividade empresarial no Brasil tem um retorno rápido, no entanto na área da educacional ela se torna uma atividade complexa e altamente observada pela sociedade”.

Gustavo também alertou que a legislação atual pertinente ao assunto impede a livre iniciativa para os empresários. “Eu ressalto aqui que qualquer atividade empresarial com inadimplência de uma das partes ocasiona o interrompimento do serviço imediato por parte daquele que presta o serviço, já no caso das escolas a regulação e legislação dificulta não permite isso o que dificulta o pleno exercício da livre iniciativa”.

O advogado também falou que os grupos educacionais são formados por pessoas do nosso convívio e que se esforçam muito para prestar um serviço de qualidade. “Essas pessoas que estão a frente dessas escolas fazem parte do nosso convívio então, aproveito a oportunidade para pedir que o apoio dos senhores para dar andamento a este importante projeto para que possamos fazer justiça fiscal”.

Foto Gilton Rosas