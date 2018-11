GEORGE MAGALHÃES RESPONDERÁ PROCESSO EM LIBERDADE - FaxAju

O Colegiado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o mérito do habeas corpus impetrado pelo radialista George Magalhães na tarde desta quarta-feira (27) e, por unanimidade, seguiu o voto do ministro-relator Reynaldo Soares da Fonseca, mantendo a liberdade do radialista.

Segundo o advogado de George Magalhães, Getúlio Sobral, a decisão garante ao radialista responder ao processo, da qual é acusado, em liberdade. A audiência de instrução já foi marcada e acontecerá em março de 2019.

George, entretanto, vai aguardar o julgamento usando tornozeleira. A advogada Lucia Morgado, de acusação, diz que medidas protetivas continuam valendo e o uso da tornozeleira eletrônica deverá ser prorrogado por mais 120 dias, a pedido do Ministério Público. “O que houve hoje foi apenas o relaxamento da prisão preventiva”, explicou a advogada.

George Magalhães foi preso no dia 13 de setembro deste ano por coação de testemunha e solto por decisão liminar no dia 8 de novembro.