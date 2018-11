GOVERNO DO ESTADO INICIA PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO SÁBADO

28/11/18 - 18:38:34

O governo do Estado inicia o pagamento de servidores estaduais referente ao salário do mês de novembro neste sábado, dia 1°, quando recebem integralmente os servidores da Educação, somente profissionais do magistério e administrativos lotados em escolas, Segrase, Agrese, Ipesaúde e Sergipeprevidência.

Também serão pagos nessa data, todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, que recebem até R$ 3 mil, o que corresponde a 70% do funcionalismo público.

Todos os demais servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor (R$ 3 mil) receberão na íntegra no dia 12.