Governo e PMA anunciam a programação do Réveillon 2019

28/11/18 - 15:54:09

A programação da virada de 2018 para 2019 terá em suas atrações a banda Samba do Ernesto, o cantor Luanzinho Moraes, queima de fogos e encerramento com o show da banda bahiana Chiclete com Banana.

Na manhã desta quarta-feira (28), o governador Belivaldo Chagas e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, anunciaram a programação do Réveillon 2019, que será realizada no dia 31 de dezembro, na Orla de Atalaia. A tradicional festa da capital, que atrai milhares de aracajuanos e turistas para celebrar a chegada do novo ano, é responsável pelo aquecimento da economia e do fluxo turístico. A programação da virada de 2018 para 2019 terá entre as atrações a banda Samba do Arnesto, o cantor Luanzinho Moraes, queima de fogos e encerramento com o show da banda baiana Chiclete com Banana.

Assim como aconteceu no ano passado, o Réveillon de Aracaju será realizado pela Prefeitura Municipal, por meio de parceria entre o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp).

Na ocasião, o governador Belivaldo Chagas ressaltou a necessidade de contribuir com um evento que traz tantos benefícios para o estado. “Essa união entre governo do Estado e município de Aracaju é muito importante para que possamos encerrar o ano de 2018 de forma festiva, além de atrair milhares de turistas que acabam por movimentar a nossa economia. Estaremos sempre de mãos dadas com a prefeitura pensando no bem-estar do nosso povo! Aracaju vai contar sempre com o apoio do governo do Estado. Vamos estar sempre juntos”, disse o governador.

O prefeito Edvaldo Nogueira destacou que a realização do Réveillon faz parte de um grande esforço da Prefeitura em atrair turistas e movimentar a economia. “É um momento muito importante para a cidade. O que nos queremos é dar um salto este ano. Vamos retomar com o tradicional natal iluminado. Começamos no ano passado, devagarinho, com alguns parceiros. Este ano, já no dia 30 de novembro, vamos inaugurar a iluminação do centro da cidade, fruto da parceria com a iniciativa privada. Ainda teremos a iluminação do Parque da Sementeira e a da Orla de Atalaia. E concluiremos com a festa de réveillon na Orla, que só foi possível graças à parceria com o governo do Estado, através do Banese e com o Setransp”, frisou.

Programação

O início da comemoração será às 21h, com Samba do Arnesto. Já às 22h, quem sobe no palco é o cantor Luanzinho Moraes. A queima de fogos vai acontecer à 00:00, e 0:30h será realizado o show da banda baiana Chiclete com Banana.

“Serão três atrações. É muito importante que nós possamos fazer uma festa que busque levantar a autoestima das pessoas. Este ano, nós vamos trabalhar ainda mais para que a gente possa efetivamente fazer um réveillon que traga alegria para a vida das pessoas”, finalizou o prefeito.

ASN

Foto Jorge Henrique