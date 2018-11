Parceria entre Ipesaúde e UFS amplia assistência odontológica para os beneficiários

28/11/18 - 14:57:02

O Centro Odontológico Maria Viana Tavares de Bragança recebe desde o último mês de outubro, alunos do último ano do curso de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) componentes da disciplina “Clínica Integrada” para fazer parte da terceira turma a realizar estágio na unidade do Ipesaúde.

O convênio entre o Ipesaúde e a UFS foi assinado há pouco mais de um ano, durante a inauguração do Centro Odontológico e desde então vem permitindo integração, troca de conhecimento e amplitude na oferta do serviço.

A especialista em Saúde Coletiva, apoiadora técnica da coordenação do Centro e responsável pela coordenação do projeto, Rosana Apolônio fala da iniciativa. “Eu costumo dizer que aqui existe uma importante via de mão dupla, pois os alunos realizam a prática nesse momento final do curso e ao mesmo temos a possibilidade de estar sempre atualizando os profissionais da casa através palestras e outras orientações”, disse.

O atendimento aos beneficiários durante o terceiro turno está sendo realizado também pelos alunos, sempre sob supervisão dos professores e profissionais do Centro, de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h. A ação possibilita um maior acolhimento ao paciente, que por muitas vezes não pode estar realizando seu tratamento em outro horário.

Albert Vinícius é um dos dezoito alunos que fazem parte dessa nova turma e reforça que “está sendo um momento de grande aprendizado pela importância de manter esse vínculo com o serviço e saber como é a rotina que nos espera após a formação acadêmica”, conta.

O Centro de Odontologia Maria Viana Tavares de Bragança fica situado à Praça da Bandeira, 373 Centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 07:00 às 22:00 hs. Já a urgência funciona aos sábados e domingos, das 07:00 às 19:00 hs. Fone: (79) 3179-4981.

Fonte e foto assessoria