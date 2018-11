PC prende acusado de extorquir R$ 25 mil de uma mulher

28/11/18 - 11:21:46

O infrator obteve os valores da vítima após ameaçar o filho dela de morte

Na tarde da terça-feira, 27, agentes lotados na Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores deram cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, expedido pelo Juízo da Comarca de Dores, em desfavor de Bruno Garção. O homem é acusado de extorquir cerca de R$ 25.000,00 de uma mulher.

Segundo levantamentos, Bruno extorquia a vítima, ameaçando matar seu filho e fazendo com que ela lhe entregasse sucessivas quantias em dinheiro nos últimos meses, perfazendo o montante de cerca de R$ 25.000,00.

Aterrorizada e não suportando mais a extorsão, a mulher procurou a Polícia Civil, que, após intenso trabalho de inteligência, conseguiu colher indícios suficientes para apontar a autoria e as circunstâncias em que se deu o crime.

De acordo com registros, Bruno Garção tem diversas passagens, inclusive, com condenações por tráfico de entorpecentes. O infrator permanecerá detido à disposição da justiça. A Polícia Civil em Dores solicita que a população local denuncie via telefone 181 (Disque Denúncia) qualquer crime que ocorra na localidade.

Fonte e foto SSP