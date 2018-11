PC PRENDE TATUADOR ACUSADO DE ABUSAR DE MULHERES E CRIANÇAS

28/11/18 - 10:53:45

O indivíduo usava um medicamento para indução de sono profundo nas vítimas e abusava delas ainda desacordadas

Policiais civis do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), com o apoio do Departamento De Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), prenderam na tarde desta terça-feira (27), o tatuador Wagner Bruno Reis Leite, de 30 anos.

Wagner Bruno é suspeito de molestar sexualmente mulheres e crianças no próprio studio, no Bairro Suíssa, em Aracaju.

Segundo informações policiais, o indivíduo usava um medicamento para indução de sono profundo nas vítimas e abusava delas ainda desacordadas. Durante as buscas, na residência do tatuador foram localizados em seus equipamentos vídeos que comprovam os crimes, além dos medicamentos que eram utilizados para desacordar as vítimas. Os conteúdos dos vídeos eram gravados pelo próprio indivíduo.

Além de cumprida sua prisão preventiva, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. Ele confessou a prática delitiva e será encaminhado para o sistema prisional onde aguardará julgamento.

Com informações e foto da SSP