Senar Sergipe abre cadastro para instrutor em diversas áreas

28/11/18 - 09:32:18

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) está realizando cadastro para instrutoria em diversas áreas. Os cadastros devem ser realizados até 19 de dezembro.

O instrutor atua realizando treinamentos, palestras, seminários, cursos, oficinas e outras atividades de acordo com as demandas do SENAR/ AR/SE. Mais informações sobre o edital no site www.senarsergipe.org.br.

Podem participar do cadastro, empresas representadas por profissionais nas áreas de Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Informática (técnico ou superior), Administração, Contabilidade, Gastronomia e Técnico em Agronegócio. Enviar currículo até o dia 19 de dezembro para o e-mail cadastrofprps@senarsergipe.org.br.

Por Adriana Freitas