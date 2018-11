SES assina Termo de Cooperação para estágio com 9 instituições ensino

28/11/18 - 15:41:32

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, assinou na manhã desta quarta-feira, 28, Termo de Cooperação Didático-Técnica-Científica com nove instituições em ensino técnico e superior para estágio curricular obrigatório nas unidades assistenciais da Rede Estadual de Saúde. O ato aconteceu no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha e contou com a presença do diretor geral da Fundação Hospitalar de Saúde, Jorge Kleber.

“Este é um grande momento porque todos que aqui se reúnem possuem o mesmo interesse, que é a busca de espaço para disseminar o conhecimento na área da saúde. É esse tipo de interação que a gente deve preservar porque nós temos uma rede e essa cadeia de cuidados precisa ser alimentada, estimulada e ampliada. São compromissos como este que alimentam esse processo”, declarou o secretário Valberto.

A Referência Técnica do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Vanete Santos Cardoso, informou que o número de vagas de estágio na Rede Estadual de Saúde gira em torno de mil, para uma demanda muito maior. Segundo ela, o termo de cooperação veio para estruturar melhor o estágio nas unidades estaduais. “ Para lotar um estagiário dentro de uma instituição, a gente não tem que se preocupar somente com o quantitativo, mas com a qualidade do estágio, de forma que estamos preocupados que o estagiário saia muito mais preparado para lidar com o SUS”, disse ela.

Para o diretor geral da Faculdade Estácio de Sergipe, Bruno Chagas, a assinatura do termo de cooperação possui uma importância sem precedentes. “Temos a maior base de alunos na área da saúde com mais de quatro mil acadêmicos. Portanto, é valioso colocar os alunos dentro dos estabelecimentos de saúde da rede pública para suprir-lhes a necessidade prática, mas também por prestarem serviços gratuitos aqui no Estado de Sergipe”, ressaltou.

A coordenadora adjunta e responsável pela parte de estágio do Centro de Estudos da Fundação São Lucas, Josefa Renilda, fala da parceria. “Nossa presença hoje aqui é fundamental para o nosso aluno porque o estágio determina o conhecimento necessário para se tornarem posteriormente excelentes profissionais. E é importante também para a instituição porque passamos a dispor de campos de estágio para cumprirmos uma obrigação curricular”, salientou.

O superintendente do Grupo Tiradentes, Salmínio Nascimento, elogiou a atitude da SES. “Uma bela ação da secretaria e, no caso da Unit, ela se propõe a contribuir tanto com a participação dos alunos nos estágios, porque é importante ter a prática para obter uma boa formação, mas também contribuir para fortalecer os instrumentos de saúde do Estado de Sergipe, que é fundamental para o bem estar da população”, finaliza.

Instituições

A SES assinou o termo de cooperação com as seguintes instituições: Centro Universitário Ages, Faculdade Estácio de Sergipe, Sociedade de Educação Tiradentes Ltda, Instituto Tecnológico Monteiro Lima, Fundação São Lucas, Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), Escola de Enfermagem Santa Bárbara, Alternativo Curso e Colégio e Faculdade de Aracaju.

Foto: Flávia Pacheco