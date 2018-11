ARACAJU: PREFEITURA PARA SALÁRIOS DOS SERVIDORES NA SEXTA,30

29/11/18 - 10:51:10

Todos os servidores públicos de Aracaju receberão seus salários, ao longo do dia, nesta sexta-feira, dia 30. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, em transmissão ao vivo, pelas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 29. Com a quitação dos vencimentos do mês de novembro dos funcionários ativos (efetivos e comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas), a atual gestão alcança a marca de R$ 2 bilhões investidos no pagamento de 26 folhas salariais em 23 meses.

“Chegamos a uma marca histórica, nunca antes alcançada na Prefeitura de Aracaju. O esforço da nossa gestão, o ajuste das contas e o foco na valorização do servidor deram este resultado. E não foi fácil. Tivemos queda na arrecadação, mas priorizamos os servidores, para que continuem recebendo seus salários dentro do previsto, provando o nosso compromisso com o funcionalismo público. Por isso, nesta sexta-feira, ao longo do dia, até às 16h, os salários estarão nas contas de todos os servidores”, destacou o prefeito.

Com a quitação dos salários de outubro, a gestão Edvaldo Nogueira chega a 26 folhas salariais pagas em 23 meses, sendo 24 folhas da atual administração e duas folhas que ficaram sem pagamento do governo anterior. Além disso, a administração municipal concluiu, em setembro, o pagamento da antecipação da 1ª parcela do 13º salário de todos os servidores.

“Dois milhões de reais em 23 meses aqueceu a economia, gerou emprego e renda e, acima de tudo, a felicidade dos servidores, que estavam com dois salários atrasados quando cheguei à Prefeitura, e que agora vivem outra realidade, pois podem se programar, podem fazer suas compras, pois voltaram a ter credibilidade no comércio”, ressaltou Edvaldo.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA