Itabaiana: Carminha Mendonça exonera cinco servidores da gestão de Valmir

29/11/18 - 15:22:31

A prefeita de Itabaiana, Carminha Mendonça, já deu inicio às exonerações de assessores do prefeito afastado, Valmir de Francisquinho. Valmir foi afastado por ordem judicial após denúncia do Ministério Público sobre supostas irregularidades no matadouro municipal de Itabaiana.

No último dia 20, Carminha tomou posse na Câmara Municipal e em conversa com a imprensa, a prefeita disse que não iria mexer no secretariado porque não sabia quanto tempo iria passar no mandato. “Não sabemos quanto tempo iremos administra., Pode ser duas horas, um mês ou dois anos”.

Mas as mudanças no secretariado acabaram acontecendo, e a prefeita resolveu exonerar na quarta-feira (28) quatro secretários de Valmir de Francisquinho.

Foram exonerados Adailton Souza, da secretaria de administração, Erotides de Jesus , da agricultura, Carlos Vagner, relações institucionais, o chefe de gabinete, Italo Michel e a procuradora do município Andrea Carolina.

Para o lugar Andrea Carolina, então procuradora do município, a atual prefeita Carminha Mendonça nomeou Priscilla Mendonça, sua filha. Para as outras pastas, os nomes não foram divulgados,