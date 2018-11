CBM REALIZA CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM FOGOS DE ARTIFÍCIO

Bombeiros vão participar de práticas e simulado de explosão na sexta-feira, 30

Na manhã desta quinta-feira (29), começou no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) o curso de Capacitação Técnica em Fogos de Artifício, Blaster. Que será realizado também na sexta-feira, (30).

O objetivo do curso é capacitar os profissionais da segurança pública a reconhecer os riscos referentes ao transporte, estoque, comercialização e manuseio de explosivos (fogos de artifícios), com foco nas legislações específicas, para padronizar as ações das instituições nos eventos que envolvam explosivos (pirotécnicos).

Segundo o Coronel Miguel Pereira, que está respondendo pelo comando, esse curso é uma nova vertente do ensino e aprendizagem, que vem sendo desenvolvida no planejamento estratégico.

“É com grande satisfação que damos início a essa mais nova etapa do CBMSE. Esse curso servirá de base para fomentar conhecimento nessa parte de fogos de artifício, e na prevenção e cuidados que se deve ter”, diz o coronel.

A instrução tem como finalidade prestar serviço de fiscalização em estabelecimentos para uso de estoque, comercialização e manuseio de explosivos para a sociedade sergipana, através do serviço preventivo e operacional do CBMSE, contando com treinamento adequado de seus integrantes.

De acordo com o capitão BM Filipe Santos, que ministrou a primeira palestra do curso, inicialmente foi falado sobre as instruções técnicas, do CBMSE, que foram baseadas em outras instituições nacionais.”Vamos para trazer a consciência de prevenção, pois a maioria dos sinistros ocorrem pela falta de prevenção, então é isso que vamos trazer, principalmente para a primeira palestra. Contextualizar o assunto mostrando fatos sociais, o que acontece na falta de prevenção”, afirma o capitão.

O curso segue no período da tarde, com o conteúdo teórico, e na sexta-feira os bombeiros vão participar de práticas e simulado de explosão.

