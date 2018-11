COMISSÃO DE FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DEBATE A LOA

29/11/18 - 16:52:29

por Maira Andrade

Uma tarde de discussões acerca do orçamento para 2019 na capital sergipana. Assim foi a quinta-feira, 29, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), durante a reunião da Comissão de Finanças, Tomada de Contas e Orçamento, onde os vereadores membros opinaram sobre alguns pontos da Lei e conversaram sobre emendas que poderão ser feitas a este instrumento. O orçamento de 2019 será de 2.382 bilhões, tendo um aumento de 2,5% se comparado ao ano anterior, que foi de 2.323 bilhões.

De acordo com o vereador Thiaguinho Batalha (PMB), a partir desta reunião, a comissão tem 15 dias para emitir parecer. “Vamos nos debruçar sobre essa Lei e garantir que tenhamos um orçamento responsável e que atenda as necessidades do povo aracajuano. Nossa expectativa é fazer a leitura do parecer da Comissão no dia 12 e iniciarmos a primeira votação da LOA no 13. Posteriormente abriremos o prazo de 24 horas para inclusão de emendas dos demais vereadores e iniciarmos a discussão das emendas no dia 18”, explica.

O vereador Américo de Deus se mostrou satisfeito com a Loa, mesmo tendo um aumento de 2,5%, pois, segundo ele, o momento é de atenção com as finanças pela mudança de governos federal e estadual. Além disso, o vereador sinalizou que irá apresentar algumas emendas individuais à Lei. “Nenhuma delas irão alterar o orçamento, apenas realocá-lo onde achamos mais pertinente”, frisa. Fábio Meireles concordou com as ideias do colega Américo e ressaltou a importância de ter cautela com a LOA de 2019.

Já o vereador Jason Neto, ressaltou sua preocupação com áreas como esporte, educação e segurança e saúde, as quais irá propor emendas. “Além disso temos uma preocupação grande com a área dos mercados e iremos propor uma emenda também para aquela região. Sem dúvida, 2019 será um ano diferente, que poderemos trabalhar ainda mais para melhorar a vida da nossa população”, completou o parlamentar.