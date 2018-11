Desembargador Cezário Siqueira Neto é o convidado do Almoço Somese

29/11/18 - 16:15:25

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), o Desembargador Cezário Siqueira Neto, eleito para o biênio 2017/19 foi o convidado do Almoço Somese dessa quinta-feira, 29, na sede da Sociedade Médica de Sergipe. Durante sua explanação, apresentou o Poder Judiciário, os pontos da sua administração que está chegando ao fim e a prevenção da saúde de magistrados e servidores.

De acordo com o Desembargador Cezário Siqueira, participar do Almoço Somese foi de muita importância para o Poder Judiciário pela oportunidade de se aproximar mais de uma entidade vital para sociedade sergipana. “Trouxe um pouco da nossa experiência e metodologia de trabalho, da nossa preocupação com o bem-estar nossos servidores, principalmente, o físico e metal dos magistrados. Colhemos sugestões e debatemos com os médicos as melhorias para a nossa prestação jurisdicional”, enfatizou o presidente do TJ/SE, Cezário.

Segundo o presidente Cezário, o Tribunal de Justiça de Sergipe é um dos melhores Poderes do país. “Os números do CNJ, órgão maior e responsável pela fiscalização administrativa de todos os tribunais estaduais e federais demonstra efetivamente esse título. É uma oportunidade ímpar poder destacar o trabalho realizado no nosso dia a dia e o reflexo na saúde dos servidores e magistrados. O Tribunal de Justiça de Sergipe alcançou o selo diamante e isso nos dá muito orgulho”, afirmou o Desembargador.

Para o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, receber o presidente do TJ/SE no Almoço Somese para fazer um apanhado sobre sua administração e destacar a prevenção da saúde dos servidores nos deixa orgulhosos. “É com muita satisfação que recebemos o Desembargador e debatemos sobre temas relevantes para a sociedade”, destacou Dr. Aderval Aragão.

Matéria e Foto: Ascom Somese