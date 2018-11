“Belivaldo é homem sério, íntegro, fez tudo dentro da legalidade”, diz Mitidieri

29/11/18 - 09:04:54

O deputado federal reeleito Fábio Mitidieri (PSD), afirmou na manhã desta quinta-feira (29) que o governador eleito Belivaldo Chagas (PSD) é um “homem sério, íntegro, fez tudo dentro da legalidade” e classificou como absurda a decisão do Ministério Público Federal (MPF) que pediu a cassação da chapa que venceu a eleição, Belivaldo e Eliane Aquino.

Durante entrevista que concedeu ao radialista Narcizo Machado, no Jornal da Fan, Fábio disse ainda que a assessoria jurídica do partido e do governador irão mostrar que não houve abuso de poder. “Entendo que não houve nenhum tipo de crime e nem ato de improbidade e isso vai ser mostrado pela assessoria do governador”, afirmou o deputado explicando que o projeto já existia. “Isso é um absurdo, mas tudo será resolvido”.

Mitidieri comentou ainda sobre a disputa à presidência da Assembleia Legislativa e afirmou que não seria o momento para essa discussão, evitando falar sobre a possibilidade de Jeferson Andrade (PSD) disputar a presidência da Alese.

Ainda sobre a Alese, Fábio Mitidieri não confirmou apoio a Luciano Bispo (MDB), reeleito deputado estadual e atual presidente da Assembleia, mas que teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém demonstrou simpatia por sua reeleição à presidência da Alese. “Sou aliado de Luciano Bispo. Ele é um homem sério e eu espero que toda essa situação seja logo resolvida”, explicou o parlamentar.

Foto Agencia Câmara